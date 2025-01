Juventus-Milan: novità nella formazione di Thiago Motta e dove vedere la partita

Le probabili formazioni di Juventus-Milan, dove vedere la partita in TV e streaming, e le ultime novità sulla sfida di Serie A.

La Juventus ospiterà il Milan sabato 18 gennaio 2025, alle ore 18.00, per un match che promette spettacolo e tensione. La squadra di Thiago Motta cerca il riscatto dopo un avvio di anno senza vittorie e una sconfitta dolorosa contro i rossoneri nella precedente sfida stagionale. Dall’altra parte, il Milan di Conceiçao arriva a Torino con l’obiettivo di confermare la propria solidità, nonostante alcune assenze di rilievo.

Dove vedere Juventus-Milan in TV e streaming

Tra i protagonisti attesi, Nico Gonzalez, titolare nella Juventus, mentre il Milan si affida a Tammy Abraham per guidare l’attacco in assenza di Morata, squalificato. Le condizioni fisiche di alcuni giocatori potrebbero influire sulle scelte definitive degli allenatori, con novità attese fino all’ultimo.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, sia in TV che in streaming. Gli abbonati potranno seguire il match tramite l’app disponibile su smart TV, console come PlayStation e Xbox, o dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Inoltre, sarà possibile accedere alla diretta streaming su dispositivi mobili e computer.

Data e orario:

Data: Sabato 18 gennaio 2025

Sabato 18 gennaio 2025 Orario: 18.00

Per questa giornata, DAZN offre una novità: la partita sarà disponibile gratuitamente per 2 milioni di utenti grazie a un’iniziativa promozionale.

Probabili formazioni Juventus-Milan

Juventus (4-2-3-1):

Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, McKennie; Thuram, Locatelli; Mbangula, Koopmeiners, Yildiz; Nico Gonzalez.

Allenatore: Thiago Motta

Milan (4-2-3-1):

Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana; Jimenez, Reijnders, Leao; Abraham.

Allenatore: Sergio Conceiçao

Le ultime indiscrezioni danno Vlahovic pronto a subentrare dalla panchina come Savona dopo un periodo da titolare con Cambiaso dall’inizio nonostante la partenza vicina direzione Manchester City, mentre Pulisic e Morata restano indisponibili per i rossoneri. Nel Milan, Bennacer torna in mezzo al campo, affiancato da Fofana per rafforzare il centrocampo.

Prepariamoci a un duello carico di emozioni, in un match che potrebbe influire significativamente sulla lotta per le prime posizioni in campionato. Juventus-Milan non è solo una partita, ma una sfida tra due grandi della Serie A, pronte a scrivere un altro capitolo della loro rivalità.