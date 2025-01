Juventus, grossi problemi con il tesseramento di Kolo Muani: cosa succede

Il trasferimento di Kolo Muani alla Juventus è bloccato da problemi burocratici. Le cause legate al PSG e le possibili soluzioni.

Il trasferimento di Kolo Muani alla Juventus, dato per certo da molte fonti, sta incontrando ostacoli inaspettati. Nonostante l’accordo tra il club bianconero, il giocatore e il Paris Saint-Germain sia stato raggiunto, l’ufficialità tarda ad arrivare. Il motivo? Problemi legati ai limiti imposti dalla FIFA per i giocatori in prestito.

Kolo Muani alla Juventus: perché manca ancora l’ufficialità?

Secondo le normative vigenti, ogni club può registrare un numero limitato di calciatori in prestito durante la stagione. Il PSG, attuale squadra di Kolo Muani, ha superato questo limite, complicando il completamento del trasferimento verso la Juventus. Nonostante l’intesa sia totale su tutti i fronti, il mancato rispetto di questa regola blocca temporaneamente l’operazione.

Thiago Motta, intervenuto sull’argomento, ha dichiarato in conferenza stampa: “Siamo contenti di avere Kolo Muani, ma c’è una questione burocratica da risolvere. Se tutto andrà bene, domani sarà disponibile”. Questo commento evidenzia quanto sia critica la situazione, che resta in stallo fino a ulteriori sviluppi.

Possibili soluzioni per sbloccare il trasferimento

Per sbloccare il tesseramento di Kolo Muani, il PSG dovrà necessariamente liberare uno slot tra i giocatori in prestito. Le opzioni sul tavolo sono due: rescindere uno dei prestiti attualmente attivi oppure concludere una cessione a titolo definitivo di uno dei calciatori in esubero.

Le regole FIFA prevedono che dal conteggio siano esclusi i giocatori under 21 o quelli cresciuti nel settore giovanile del club. Tuttavia, la rosa del PSG non offre molte soluzioni rapide, rendendo la vicenda particolarmente complicata.

Per la Juventus, l’arrivo di Kolo Muani rappresenta un tassello importante per rafforzare il reparto offensivo, ed è quindi probabile che entrambe le società lavoreranno alacremente per trovare una soluzione. Nel frattempo, la situazione resta in fase di monitoraggio e aggiorneremo appena ci saranno novità.

Con il mercato invernale ancora aperto, la Juventus spera di risolvere presto la questione per integrare il giocatore nel gruppo e iniziare a sfruttare il suo talento in campo. Kolo Muani, dal canto suo, attende fiducioso di vestire la maglia bianconera e di poter contribuire ai successi del club torinese.