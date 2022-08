Il terzino sinistro della Juventus parla prima della partita contro la Sampdoria, così Alex Sandro a JTV. Dentro la formazione ufficiale.

Queste le parole di Alex Sandro, terzino sinistro della Juventus a JTV prima della partita contro la Sampdoria: “Dobbiamo dare continuità alla bella vittoria contro il Sassuolo. Lavoriamo sempre per fare meglio. Oggi sarà un’altra prova per dimostrare che stiamo lavorando bene. Come mi sento fisicamente? Sto bene, penso anche i miei compagni.“

Conclude così il terzino sinistro brasiliano dei bianconeri: “Siamo pronti per fare una grande partita. Il doppio assist che ho fatto qua a Marassi? Spero di farne anche stasera. Penso sempre ad aiutare la squadra con gli assist, magari anche con i gol.” Conclude così.

Tra pochissimo la Juventus scenderà in campo con Perin in porta, Danilo a destra e Alex Sandro a sinistra. Nel mezzo Bremer e Rugani che sostituisce Bonucci che è comunque in panchina. Rabiot parte titolare con McKennie e Locatelli. Davanti Cuadrado e Kostic supportano Vlahovic. Kean in panchina.

