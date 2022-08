Non solo acquisti ma anche cessioni per il Milan. Tra queste potrebbe esserci quella di Ballo Tourè. Sul difesore c’è il Galatasaray ma…

Non solo acquisti ma anche cessioni per il Milan. Tra queste potrebbe esserci quella di Ballo Tourè. Sul difesore c’è il Galatasaray ma non solo.

Come riportato da Daniele Longo infatti su Ballo Toure si è inserito con forza anche il Nizza. Un’altra possibilità porta all’ambizioso Nottingham Forest, protagonista fin qui di un mercato deluxe. Entrambe le destinazioni sono gradite all’ex Monaco e sono previsti nuovi contatti nelle prossime ore.

