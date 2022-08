Le parole del vicepresidente della Juve, Pavel Nedved: «Si vede l’impronta di Max, quello che chiede ai giocatori e il Dna della Juve»

Pavel Nedved fa il punto sul mercato della Juve nel pre partita contro la Sampdoria. Di seguito le sue parole su DAZN.

ACCELERARE I TEMPI SUL MERCATO – «Credo di no. Accelerare sarebbe sbagliato, stiamo valutando e siamo vigili su cosa offre il mercato. Bisogna valutare bene: vedendo oggi la formazione e gli infortuni stiamo valutando seriamente di intervenire sul mercato».

DEPAY – «Lo abbiamo guardato perché è in uscita dal Barcellona. È uno dei nomi che stiamo valutando com’è normale che sia».

MERCATO APERTO A CAMPIONATO IN CORSO – «È la normalità, non è un fastidio, è lavoro. E’ un disturbo sicuramente sui giocatori: chi è chiacchierato non è tranquillo. Sulla testa dei giocatori influisce tranquillo. Finché il mercato non è chiuso può succedere di tutto».

MERCATO INVERNALE DURANTE IL MONDIALE – «Sono idee giuste, sarebbe meno un disturbo sui giocatori. Queste stagioni spezzate le ho vissute da giocatore in Repubblica Ceca, perchè sono due campionati diversi. E’ totalmente differente come preparazione, alcuni tornano dopo il Mondiale».

CHE JUVE STA VEDENDO – «Ho seguito la Juve in tournée in America dove abbiamo affrontato grandi squadre. Si è vista l’impronta di Max, quello che chiede ai giocatori e il ritorno del Dna della Juve. Combattere con il cuore mettendo anche la qualità».

KOSTIC – «Sono contento di questo acquisto, è un mancino che gioca a sinistra. Questa cosa si è persa, tutti i mancini ormai si mettono a destra ed entrano dentro al campo. A me fa piacere, abbiamo fatto un bell’acquisto perchè è un ottimo giocatore».

