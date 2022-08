Attraverso il suo profilo social Pistocchi ha cosi commentato il mancato rosso a Hateboer in Atalanta Milan

«Se ci fosse trasparenza il designatore Rocchi oggi dovrebbe spiegare a tutti come è possibile che il fallo di Hateboer su Leao sia da GIALLO e non da ROSSO per l’arbitro MARESCA. E come sia possibile che il Var VALERI NON INTERVENGA per correggerlo. Scherzano con fuoco»

