Il vice presidente della Juventus, Pavel Nedved parla di mercato a DAZN rispondendo anche alle domande su Depay.

Pavel Nedved, vice presidente della Juventus, risponde a DAZN sulla domanda di calcio mercato su Depay: “Depay? Lo stiamo osservando, è in uscita dal Barça. Può giocare non solo con Dušan, ma anche con Kean oppure da esterno d’attacco.”

Arrivabene Nedved

Aggiunge l’ex pallone d’oro: “Se mi piace il mercato aperto? È normalità, non è un fastidio. È un disturbo sicuramente sui giocatori chiacchierati, che non possono essere tranquilli durante le gare. Stagione spezzata? Già vissuta quando giocavo in Repubblica Ceca. Saranno due stagioni completamente diverse. Che Juve ho visto in queste settimane? Ho seguito la Juve in tournée, dove abbiamo affrontato squadre forti.“

Conclude così l’ex giocatore a DAZN: “Si è vista l’impronta di Max e quello che vuole dai giocatori. Il ritorno del DNA della Juve è quello di combattere con il cuore mettendoci anche la qualità. Kostic? Sono contento di questo acquisto, è un mancino che finalmente vedo giocare a sinistra, perché ormai tutti i mancini giocano a destra per poi rientrare dentro il campo“.

