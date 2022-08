Ecco le parole di Matteo Marani sull’Inter e soprattutto sull’attacco dei nerazzurri. Così parla a Sky Sport.

Queste le parole di Matteo Marani a Sky Sport 24, si esprime così sull’Inter: “Abbiamo rivisto la coppia Lautaro-Lukaku. L’Inter non ha perso nulla dal mercato, ma ha aggiunto. E ho notato grandi progressi rispetto a Lecce.“

Lautaro Martinez

Aggiunge Marani: “Nota di merito per Dzeko visto come sta interpretando il ruolo di alternativa. In generale, una prova molto convincente, non ci sono discussioni, ma lo Spezia si è consegnato troppo all’avversario. Forza fisica e tecnica devastante della squadra di Inzaghi. Lautaro? Un giocatore raro, in assoluto il più importante della rosa nerazzurra. Ma anche Barella sta tornando ai suoi livelli.” Conclude così.

Sul Youtube dei nerazzurri, Lautaro Martinez saluta i tifosi: “Volevo ringraziare tutti i tifosi, che sono sempre al nostro fianco, così come lo staff e tutti i miei compagni. Speriamo di continuare su questa strada, forza Inter.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG