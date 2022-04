La Juventus ha deciso di cambiare il terzino sinistro titolare, Alex Sandro sarà ceduto alla prima offerta utile.

Juventus, la società bianconera ha messo in vendita Alex Sandro. Il terzino sinistro brasiliano non è più un titolare. Alex Sandro è in scadenza di contratto, un grandissimo ingaggio oneroso che non verrà rinnovato. In realtà nemmeno Luca Pellegrini è il terzino preferito di Max Allegri. Alex Sandro sarà molto complicato cederlo, il contratto ad oggi in vigore gli garantisce un forte ingaggio da top player, che ad oggi non sta più dimostrando.

I nomi sono tanti che si fanno: Emerson Palmieri del Chelsea ma in prestito al Lione, Destiny Udogie dall’Udinese, Grimaldo del Benfica. Anche Cambiaso del Genoa e Guerreiro del Borussia Dortmund. Ovviamente Udogie e Cambiaso non possono essere giocatori per essere subito titolari ma che potrebbero crescere dietro Pellegrini. Vedremo quale sarà la scelta di Allegri per un ruolo molto delicato dove sbagliare la scelta è vietato.

