La Juventus vuole una nuova punta, il nuovo numero dieci, punta Gabriel Jesus per il post Dybala. La situazione.

La Juventus, vuole il post Dybala, il post numero 10, questo può essere Gabriel Jesus. Inutile dire che è un sogno, fattibile ma dai costi veramente alti. Il giocatore del Manchester City ha un costo oltre i 40 milioni di euro e uno stipendio da top player. La società bianconera osserva la sia situazione come la non titolarità nel progetto Guardiola, il giocatore non ama essere una delle prime riserve o il giocatore da alcune partite.

Juventus Stadium

Le alternative al brasiliano non mancano, una di queste è il solito Raspadori dal Sassuolo. Giocatore ancora da svezzare ad alti livelli e ancora non esploso totalmente. Insomma Raspadori ad oggi non potrebbe partire con i galloni da titolare, cosa che invece per Gabriel Jesus è già assodata. Insomma la Juventus proverà prima di accelerare nelle fasi iniziali del mercato, perché è il momento dove si decidono le strategie sul mercato.

