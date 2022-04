L’esterno del Cagliari, Bellanova è l’osservato speciale della Juventus per il ruolo di terzino destro nella rosa di Allegri.

La Juventus è alla ricerca di un terzino destro che possa crescere dietro Danilo e Cuadrado. Gli osservati speciali in Italia sono due: Bellanova e Molina. Il Cagliari deve ancora riscattare Bellanova, cosa che farà sicuramente. Per poi rivenderlo ad una cifra molto maggiore. Bellanova al momento è anche un punto fermo della nazionale italiana Under 21 di Nicolato.

Bellanova può essere riscattato dal Cagliari per soli 700 mila euro, però con il 10% della futura rivendita da versare al Milan da parte del Bordeaux. Il terzino destro quest’anno ha raccolto 24 presenze con una rete e due assist. Il piede del terzino è abbastanza educato ed è fisicamente forte ma pecca ancora di ritmo di gara e tattica, tasselli che questa sera la dirigenza bianconera farà molta attenzione. Il costo per la Juventus in caso di acquisto potrebbe aggirarsi sui dieci milioni di euro.

