La Juventus vuole rinnovare profondamente e lo può fare grazie ad un sontuoso mercato. Ecco le richieste di Allegri.

Allegri vuole una rivoluzione della rosa, la Juventus è disponibile se l’allenatore riuscirà a portare la squadra bianconera in Champions League. Allegri quindi vuole un difensore centrale, un terzino destro e uno sinistro. Due centrocampisti e tre giocatori offensivi. Parliamo quindi in totale di 8 giocatori, non poco.

Massimiliano Allegri

Nell’ultimo summit con Cherubini, Arrivabene e Nedved sono emerse le caratteristiche dei giocatori. I terzini dovranno essere un titolare a sinistra, niente comprimari e possibile cessione per Alex Sandro e Pellegrini. Mentre a destra l’indicazione è quella di un giocatore in rampa di lancio. Al centro della difesa, un titolare senza ombra di dubbio. Centrocampo due titolari è l’indicazione ma dipenderà molto dalle cessioni. Davanti un titolare è d’obbligo senza Dybala, un giocatore pronto e un giovane in rampa di lancio sarebbe l’ideale per Max Allegri.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG