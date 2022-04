Il centrale della Fiorentina ha un costo abbordabile per la Juventus, Milenkovic potrebbe formare coppia con De Ligt.

La Juventus vuole un centrale, questo è oramai assodato. Ma non un centrale qualsiasi ma un titolare. Si perché, Giorgio Chiellini sta cominciando a pensare al suo futuro che potrebbe anche non essere sul campo di gioco. Proprio per questo la ricerca di un centrale forte è fondamentale, Rudiger e Milenkovic i due nomi che piacciono di più.

Nikola Milenkovic

Inutile dire che nonostante sia a parametro zero, Rudiger ha delle richieste elevatissime d’ingaggio oltre che la sua prima scelta sarebbe rimanere con il Chelsea. Rudiger non ha detto no, ma nemmeno sì e chiede tempo. La Juventus comincia a valutare effettivamente alternative, Milenkovic è più che una grande alternativa, costo tra i 15 milioni, ingaggio contenuto e conoscenza del campionato italiano con la Fiorentina. Vedremo su chi andrà la scelta dei bianconeri.

