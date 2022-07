Allegri vuole rinforzi in attacco, la Juventus ha in testa di prendere Morata e Zaniolo ma servirà tempo nelle trattative.

La Juventus vuole rinforzi in attacco, lo richiede Max Allegri che al momento si ritrova solamente Cuadrado, Vlahovic, Di Maria e Kean. Chiesa non sarà arruolabile prima di altri due mesi e soprattutto non sarà al 100% se non a gennaio. Tra un mese da oggi inizia il campionato ed è impossibile restare con una sola riserva.

IM_Alvaro_Morata

I prescelti sono Zaniolo della Roma di cui il ragazzo aspetta solamente la chiamata per partire per le visite mediche, ma servirà l’accordo che ancora manca sulla valutazione, circa 10 milioni di euro di distacco. In prestito con obbligo è quella la strada scelta ma serve ancora qualcosa per poter chiudere la trattativa con esito positivo. Per Morata invece si aspetterà il mese di agosto, quando l’Atletico Madrid sarà chiamato alla decisione se tenerlo o venderlo.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG