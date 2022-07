La Juventus ha scelto chi sono i due centrali difensivi che possono arrivare in caso di cessione di De Ligt, sono Pau Torres e Bremer.

Il dopo De Ligt è tracciato, la Juventus vuole Pau Torres e il brasiliano del Torino Bremer. La novità è che i bianconeri vogliono entrambi cedendo in prestito per un anno Gatti. Ma prima di ogni trattativa anche con il Villarreal si deve essere sicuri della cessione del centrale.

Bremer

Per quando riguarda la cessione dell’olandese oggi, il direttore sportivo del Bayern Monaco, Salihamidzic si è espresso così alla testata Bild: “”Per me era importante sedersi al tavolo con i responsabili Arrivabene, Cherubini e Nedved. Sono stato lì come giocatore per quattro anni e ho un buon rapporto con il club. Abbiamo avuto due colloqui, ora dobbiamo essere pazienti e vedere cosa succederà. Penso che al momento siamo in una buona posizione perché abbiamo già fatto alcuni passi”. Parole riprese anche da TMW.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG