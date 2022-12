Sono queste le parole a DAZN, del tecnico della Juventus, Max Allegri che commenta il pareggio in amichevole.

Ecco le parole dell’allenatore della Juventus, Allegri a DAZN dopo l’amichevole pareggiata contro lo Standard Liegi: “Bisogna riattaccare la spina, è normale che sia così oggi. Speravo di prendere gol per far tornare tutti ad attaccare la spina. Quando le cose vanno benino può capitare che si allenti la tensione, prendere una rete ci fa bene. Lavoriamo come abbiamo sempre fatto, sono dispiaciuto per quello che è successo perchè ho un forte legame con Agnelli che ha fatto degli anni straordinari qui. Noi però pensiamo al nostro lavoro, per il resto la società è forte e sa cosa fare.“

Conclude così: “Io ho sempre collaborato con la dirigenza, con Cherubini siamo in sintonia e lavoriamo sempre per il bene del club. Cerchiamo di fare il meglio possibile perché questo è quello che la proprietà si aspetta da noi.“

