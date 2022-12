Dimitrije Kamenovic, difensore di proprietà della Lazio, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni in merito al suo passaggio allo Sparta Praga

Dimitrije Kamenovic, difensore di proprietà della Lazio, ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni di Irozhlas in merito alla suo arrivo allo Sparta Praga, club in cui si è trasferito in prestito con diritto di riscatto.

PAROLE – «Sono venuto allo Sparta con l’obiettivo di giocare più partite possibili. Sono un difensore che è un leader in campo e controlla l’intera difesa. Voglio soprattutto giocare, dare il meglio di me e mostrare la mia forza».

L’articolo Lazio, Kamenovic spiega l’addio: «Sono venuto allo Sparta con l’obiettivo di giocare più partite possibili» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG