Le parole di Allegri ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta della Juventus al Maradona contro il Napoli

Allegri si è espresso così a DAZN dopo la gara persa dalla Juventus contro l’Inter:

LE DICHIARAZIONI – «I ragazzi hanno fatto una bella partita, abbiamo avuto occasioni buone, ma non siamo riusciti a sfruttarle. Sono passi di crescita che i ragazzi devono fare, siamo ancora secondi in classifica e undici partite per raggiungere il nostro obiettivo. E’ stato bello vedere la squadra che si è aiutata difensivamente, loro hanno creato più su mischie. Quando ci siamo intestarditi siamo andati troppo velocemente al centro, invece quando abbiamo allargato il gioco abbiamo creato di più. Dispiace per la sconfitta, ora abbiamo un calendario importante. Cosa è cambiato dopo la sconfitta con l’Inter? Questo è il calcio, ci sono momenti in cui le cose vanno bene e altri in cui la palla va in gol con deviazioni. A Verona abbiamo subito forse il più bel gol del campionato. Noi dobbiamo lavorare sulle prestazioni, i ragazzi non devono abbattersi. Siamo dentro il nostro obiettivo e dobbiamo rimanerci».

L’articolo Juventus, Allegri: «Cosa è cambiato dopo la sconfitta con l’Inter» proviene da Inter News 24.

