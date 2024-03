Vlahovic ha parlato a DAZN dopo la sconfitta della Juventus contro l’Inter: le dichiarazioni del centravanti serbo dopo il ko di Napoli

Le parole di Vlahovic dopo la sconfitta della Juventus contro il Napoli, che potrebbe portare i bianconeri a -12 dall’Inter:

LE PAROLE – «Penso che già dall’anno prossimo dobbiamo pretendere di vincere lo Scudetto. Qui conta solo vincere, il resto non conta. Il mister ha fatto un grandissimo lavoro, dobbiamo seguirlo ancora perchè ci ha fatto crescere tantissimo. Ci sono state circostanze come la gara con l’Empoli che ci hanno dato un colpo mentale. Con l’Inter abbiamo perso meritatamente, ma anche noi siamo entrati in partita dopo una batosta con l’Empoli. Poi con l’Udinese non abbiamo vinto e poi sappiamo tutti come è andata. Sono ulteriori step di crescita, sono cose che ci aiuteranno già dal prossimo anno».

