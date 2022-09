Allegri ha otto partite per decidere il futuro della Juventus in questa stagione, tra campionato e Champions League.

Max Allegri si gioca tanto, forse troppo con la Juventus. Otto partite, decideranno il futuro in Champions League, a che obiettivo puntare al campionato e se sarà già salutato il sogno scudetto. Poi ovviamente Max allegri non può necessariamente più sbagliare, non saranno tollerati altri passi falsi contro squadre non al livello della Juventus. Le partite contro Monza e Haifa sono già degli spartiacque senza ritorno per la squadra bianconera.

Massimiliano Allegri

Ci saranno forzature, come quelle dei ritorni di Chiesa e Pogba nonostante gli infortuni. Destinati ad andare in panchina contro il Benfica, se ancora conterà qualcosa quella partita per il proseguo della stagione in Champions League. Forzature di modulo con Kostic che dovrà necessariamente abituarsi in fretta a giocare esterno alto a sinistra. Forzature anche su Di Maria e Bonucci con un fisico non più perfetto vista l’età anagrafica.

