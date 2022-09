Italiano alle prese con il nodo attaccante in vista della partita tra Atalanta e Fiorentina: le dichiarazioni

La Nazione di oggi si sofferma su un dubbio che accompagnerà la Fiorentina fino al pre-partita di Bergamo: chi sarà il centravanti titolare? Il quotidiano, in questo momento, vede davanti Luka Jovic.

Le possibilità che il serbo parta dal 1′ vengono però minacciate da due fattori: l’ex Real tornerà in Italia solamente oggi, dopo aver giocato pochissimi una manciata di minuti con la Serbia, e la difesa dell’Atalanta non pare particolarmente adatta a favorire le sue caratteristiche. Per questo cresce la candidatura di Kouamè, protagonista di un buon avvio di stagione.

L’articolo Atalanta Fiorentina, dubbio Jovic: i pensieri di Italiano verso il match proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG