Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato ai microfoni di Sportmediaset del dnuovo stadio da costruire con l’Inter:

«Possiamo competere solo con uno stadio moderno. Il progetto della Cattedrale resta in pole position, ma potrebbe esserci un’altra soluzione architettonica qualora ce ne fosse bisogno. Come il Comune si è preso il tempo di cui necessitava, anche noi valutiamo tutte le possibile soluzioni e ci prendiamo del tempo per eventuali altre scelte. San Siro abbattuto? La memoria dello stadio l’hanno fatta Inter e Milan»

