Allegri parla intervistato dal Corriere della Sera da parte di Sconcerti, il tecnico della Juventus parla ancora delle assenze.

Ecco le parole di Max Allegri intervistato al Corriere della Sera da parte di Sconcerti, così si esprime l’allenatore della Juventus: “La Juventus era stata pensata in un altro modo. Con Rabiot, Paredes e Pogba a centrocampo più Locatelli a fare il primo che subentra. Di María e Chiesa sulle fasce, Vlahovic nel mezzo. La Juve di adesso è virtuale. Lo so che manca chi sappia inventare negli ultimi trenta metri, avevamo preso Pogba e Di María per questo.“

Massimiliano Allegri

Conclude così l’allenatore: “Stiamo valorizzando Miretti, il più adatto in quel ruolo tra quelli che ci sono. Ma non è Paul, è un 2003. Abbiamo problemi di spinta sulle fasce laterali, non posso più chiedere a giocatori che hanno corso per tutta la vita di farsi l’intera fascia. Se a Cuadrado chiedo di fare l’ala, sa farla ancora benissimo. Ma non posso più chiedergli di fare due ruoli. Mercato di gennaio? Potremo contare su Chiesa e Pogba“.

