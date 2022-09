Stefano Pioli ha indicato in Milan-Napoli una possibile sfida scudetto: ecco il ragionamento del tecnico rossonero

In conferenza Stefano Pioli ha parlato così della gara di domani tra Milan e Napoli:

«Credo che quella di domani sarà una sfida scudetto perchè credo che il campionato sia talmente equilibrato perchè 3 punti in più o in meno saranno decisivi. Dobbiamo giocare tutte le gare con questa mentalità, ogni partita può essere sfida scudetto. Poi il campionato è appena iniziato ma per me il campionato sarà molto equilibrato».

