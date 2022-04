Allegri vuole provare il nuovo modulo contro l’Inter, la sua Juventus potrebbe presentare quasi tutte le sue stelle in attacco.

Allegri ci pensa per la sua Juventus, la tentazione è forte. 4-2-3-1 è il modulo che ha in mente Allegri per sorprendere la squadra di Inzaghi. Modulo che come piace al tecnico livornese è fluido, letteralmente. Infatti il modulo può facilmente passare ad una difesa a tre, mettendo Dybala trequartista. Ma vediamo precisamente cosa ha in mente Max Allegri per la partita di stasera, certo a meno di ripensamenti o paure dell’ultimo minuto di non avere nessuno in panchina che può cambiare la partita.

La formazione che pensa Allegri è la seguente: Szczesny ovviamente tra i pali. Centrali Chiellini e De Ligt, se il capitano non dovesse dare l’assenso, pronto Rugani. Terzini Danilo e Alex Sandro, proprio il terzino destro bianconero, Danilo è la chiave per poter passare a tre in qualsiasi momento della gara. Mediana con Zakaria e Locatelli a fare letteralmente da schermo davanti la difesa, con Zakaria più alla Khedira primi tempi.

Attacco con Cuadrado a destra, Dybala trequartista e Morata a sinistra. Cuadrado può anche arretrare la sua posizione per permettere Alex Sandro di salire per formare un centrocampo a 4. Morata che dovrà sudare sulla sinistra con Dybala letteralmente collegamento tra centrocampo e attacco. Ovviamente l’attaccante sarà Dusan Vlahovic. Vedremo se Allegri deciderà di mettere subito tutte le sue carte in campo.

