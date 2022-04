Juventus, Max Allegri parla dei singoli in vista della trasferta contro il Cagliari, serve la vittoria per blindare il quarto posto.

Max Allegri parla dei singoli della sua Juventus in vista della complicata e difficile trasferta contro il Cagliari di Mazzarri, inizia parlando di Rabiot: “A due si trova meglio perché ha gamba, copre molto campo. Ha un motore diverso dagli altri. Con l’Inter ha fatto una partita buona tecnicamente, poi ci sono partite in cui per necessità bisogna giocare a tre e lui giocherà meno bene. L’importante è che giochi bene la squadra.”

Poi la domanda verte se Bernardeschi è pronto per la partita: “Sì come per Kean, Vlahovic. Deve essere la partita giusta per tutti. Ora non bisogna scherzare: dobbiamo essere più precisi nella fase offensiva.”

Conclude parlando di chi è davanti: “Il nostro obiettivo era rientrare tra le prime 4. Ora ci siamo, ma la Roma è a 5 punti. Per questo domani dobbiamo dare una bella risposta, è vero anche che con la Roma abbiamo il vantaggio negli scontri diretti. Dobbiamo calarci nella realtà della partita di domani perché il risultato è troppo importante.”

