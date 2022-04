Domani pomeriggio alle 15 Empoli-spezia apre la trentaduesima giornata del campionato di Serie A.

L’Empoli non ha ancora vinto in tutti il girone di ritorno e rischia di essere risucchiato nella lotta per non retrocedere, lo Spezia, infatti, ha solo un punto in meno degli azzurri. Andreazzoli dovrebbe riproporre Bajrami dal primo minuto dopo la panchina della settimana scorsa; Thiago Motta se la potrebbe giocare col tridente Verde-Manaj-Gyasi. Ecco le probabili formazioni.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, S. Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; F. Di Francesco, Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli. A disposizione: Ujkani, Fulan, Ismajli, Cacace, Fiamozzi, Benassi, Stulac, Verre, Biagini, Henderson, Cutrone, La Mantia. Indisponibili: Haas, Ekong e Marchizza. Squalificati:Luperto.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, S. Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione: Zoet, Zovko, Hristov, Ferrer, Bertola, Sala, Kovalenko, Sher, Agudelo, Nguiamba, Colley, Antiste. Indisponibili: Leo Sena, Bourabia. Squalificati: -.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG