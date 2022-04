L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha presentato la gara di domani sera contro il Cagliari di Mazzarri.

Massimiliano Allegri ha tenuto la consueta conferenza stampa di viglia; ecco le sue parole. “Che partita mi aspetto contro il Cagliari? Tecnicamente molto brutta. Giocare contro il Cagliari è sempre difficilissimo, specialmente in questo periodo in cui sono in cerca di punti salvezza e vengono da quattro sconfitte consecutive, l’ultima molto pesante a Udine”.

“Tecnicamente sarà una gara brutta e sporca, dobbiamo essere consci di questo. Così come del fatto che contino solo i 3 punti: dobbiamo tenere lontana la Roma e non perdere mai di vista il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è sempre stato arrivare quarti. Ora abbiamo la Roma a cinque punti ma dobbiamo fare attenzione. Non possiamo ridurci a rischiare che la Roma si avvicini. Indipendentemente dalla partita che verrà fuori dobbiamo calarci nella gara”.

