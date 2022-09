Allegri ieri in parlando tra DAZN e conferenza stampa dopo Fiorentina-Juventus afferma che la partita da vincere è contro il Benfica.

La domanda è netta, Allegri è l’uomo giusto per la Juventus? ieri dopo il pareggio contro la Fiorentina in trasferta affermava di essere felice per il risultato tra DAZN e conferenza stampa. Sempre tra queste dichiarazioni affermava che in Champions League la partita da vincere non è quella contro il Paris Saint Germain ma è quella contro il Benfica in casa. Stiamo parlando di una dichiarazione devastante per gli ambienti bianconeri, ridimensionamento che stona con gli investimenti di Pogba e Di Maria.

Massimiliano Allegri

I bianconeri non giocano bene, atteggiamento da provinciale anni 80 in trasferta, brutto vedere una squadra di questo blasone andare a difendersi come oramai non fa più nessuno, nemmeno l’ultima in classifica. Allegri è un tecnico particolare, un gestore fantastico che con i grandi campioni si esalta enormemente ma non è un costruttore, non è quel tipo di tecnico che può “insegnare” ad una squadra a migliorare per progredire. Non è più colpa dei singoli, la rosa è quasi completamente cambiata, ma l’atteggiamento resta uguale, remissivo, con una difesa bassissima. Quest’anno il tecnico si giocherà tanto, perché non ci sono più scusanti.

