L’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne torna sui due trionfi in campionato sfiorati in maglia azzurra.

L’attaccante del Toronto Lorenzo Insigne ha rilasciato una lunga intervista a DAZN; in questo stralcio la punta racconta l’unico vero rimpianto della sua carriera napoletana. “Il rimpianto che ho è di non aver vinto lo scudetto, abbiamo avuto la possibilità di farlo prima con Sarri e poi con Spalletti ma non ci siamo riusciti”.

“Siamo stati a tanto così dal farlo, soprattutto con Sarri. Anche ora che non ci sono più spero che il Napoli riesca prima o poi a raggiungere questo traguardo perché i tifosi se lo meritano. La città e i tifosi danno tanto alla squadra, spero che un giorno si possa festeggiare”.

