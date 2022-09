La Lazio lavora per portare la squadra biancoceleste allo stadio Flaminio. A dare una mano a Lotito, lo sponsor Binance

La Lazio continua a lavorare sulla possibilità di tornare al Flaminio, da utilizzare come impianto unico per la squadra biancoceleste. Come riportato da Il Tempo, mancherebbe solo un ultimo passaggio: ovvero che la società presenti un piano di riqualificazione.

Un aiuto alla Lazio potrebbe arrivare dallo sponsor Binance. Tra il mese di luglio e agosto la società ha richiesto di mantenere la priorità sul Flaminio e adesso è attesa la risposta del Campidoglio.

