Juventus: arriva il no di Vlahovic, ecco per quale proposta

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, ha rifiutato proposte da José Mourinho e dal dirigente Cristiano Giuntoli.

Nel mondo del calcio, le decisioni dei giocatori possono influenzare significativamente le strategie dei club e il mercato dei trasferimenti. Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000, è stato al centro di numerose speculazioni riguardanti il suo futuro alla Juventus. Con un contratto in scadenza a giugno 2026, le sue scelte potrebbero determinare importanti cambiamenti sia per lui che per la società bianconera.

Proposte rifiutate e aspettative future

Durante l’ultimo mercato invernale, Vlahovic ha declinato un’offerta proveniente dall’Arabia Saudita, che gli avrebbe garantito un contratto di tre anni e mezzo con uno stipendio superiore ai 20 milioni di euro netti a stagione. Nonostante la generosità della proposta, l’attaccante ha preferito attendere altre opportunità, dimostrando una chiara visione per la sua carriera.

Situazione contrattuale e possibili scenari

Attualmente, i negoziati per il rinnovo contrattuale tra Vlahovic e la Juventus sono in fase di stallo. A settembre, il dirigente bianconero Cristiano Giuntoli aveva proposto all’agente del giocatore, Darko Ristic, un prolungamento quadriennale con una riduzione dello stipendio da 12 a 8-9 milioni di euro netti a stagione. Tuttavia, questa soluzione non è stata accolta favorevolmente dal clan Vlahovic, portando a un’impasse nelle trattative.

La Juventus, dal canto suo, sembra disposta a considerare offerte per il trasferimento dell’attaccante. Nonostante l’investimento iniziale di 83,5 milioni di euro per acquistarlo dalla Fiorentina, il club sarebbe pronto a cederlo per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Questa decisione potrebbe essere influenzata dalla necessità di bilanciare i conti e dalla volontà di investire in nuovi talenti.

La situazione di Dusan Vlahovic alla Juventus è in continua evoluzione. Le sue scelte recenti, tra cui il rifiuto di proposte allettanti e l’attesa di opportunità in Premier League, indicano una chiara direzione per il suo futuro professionale. Allo stesso tempo, la Juventus valuta le opzioni disponibili, considerando sia le esigenze finanziarie che quelle sportive. Il mercato dei trasferimenti potrebbe riservare ulteriori sviluppi, con Vlahovic protagonista di possibili movimenti significativi.

José Mourinho chiama, Dusan Vlahovic non accetta la chiamata. O per dire meglio gli dice: no, grazie. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’attaccante serbo della Juventus ha rifiutato una proposta arrivatagli dal club turco allenato da Mourinho, proprio il Fenerbahce, disposto a dargli lo stesso stipendio ottenuto a Torino: 12 milioni di euro netti all’anno.