Juventus, tegola Douglas Luiz: svelati i veri tempi di recupero

Douglas Luiz ha riportato una lesione al bicipite femorale sinistro, ecco quando tornerà a giocare alla Juventus.

La stagione della Juventus continua a essere segnata dagli infortuni, con l’infermeria che si riempie nuovamente dopo l’ultima sfida contro il Cagliari. In un momento cruciale della stagione, ogni assenza pesa, soprattutto quando riguarda un elemento chiave del centrocampo come Douglas Luiz.

Le condizioni di Douglas Luiz

Il brasiliano, arrivato per dare qualità e dinamismo alla mediana bianconera, si è fermato nel secondo tempo della gara contro i sardi, lasciando il campo con un’evidente preoccupazione sul volto. Le prime sensazioni non erano positive, e il responso degli esami diagnostici ha purtroppo confermato i timori dello staff medico.

La Juventus ha diramato un comunicato ufficiale che chiarisce la situazione: Douglas Luiz ha riportato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro, come evidenziato dagli esami svolti presso il J|Medical.

I tempi di recupero non sono stati specificati con precisione, ma trattandosi di un infortunio muscolare, il ritorno in campo dipenderà dalla risposta del giocatore alle terapie. Fonti vicine al club parlano di almeno tre settimane di stop, il che significa che il centrocampista potrebbe rientrare solo dopo la sosta di marzo.

Non è il primo infortunio stagionale

Purtroppo, questo non è il primo problema fisico che colpisce Douglas Luiz in questa stagione. Il brasiliano aveva già affrontato diversi stop per affaticamenti muscolari, saltando complessivamente 14 partite tra ottobre e febbraio. Questa nuova lesione rappresenta quindi una ricaduta che richiederà ulteriore cautela nella gestione del recupero.

La Juventus, nel frattempo, dovrà fare a meno di un tassello fondamentale per il proprio centrocampo, proprio mentre la corsa verso la zona Champions entra nel vivo.

Douglas Luiz salterà sicuramente le prossime gare e tornerà a disposizione solo dopo la sosta di marzo, se il recupero procederà senza intoppi. Un duro colpo per Thiago Motta, che dovrà fare affidamento su alternative per mantenere alta la competitività della squadra.