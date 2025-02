Cagliari-Juventus, formazione: arriva la grossa esclusione dai titolari, furia dei tifosi

Cagliari-Juventus, ennesima esclusione per Kenan Yildiz? Thiago Motta sembra pronto a lasciarlo fuori dall’undici titolare.

La Juventus si prepara alla trasferta di Cagliari, una sfida cruciale per consolidare il quarto posto in campionato e lasciarsi alle spalle le recenti delusioni europee. Tuttavia, a poche ore dal fischio d’inizio, tiene banco una questione che sta facendo discutere i tifosi bianconeri: Kenan Yildiz, uno dei giovani più talentuosi della rosa, sembra destinato ancora una volta alla panchina.

Le scelte di Thiago Motta

Thiago Motta, fedele al suo 4-2-3-1, pare intenzionato a puntare su un undici equilibrato, con qualche cambio rispetto alla formazione che ha affrontato il PSV Eindhoven. In porta ci sarà Di Gregorio, mentre la difesa sarà composta da Weah, Gatti, Kelly e Cambiaso. A centrocampo, il rientrante Thuram affiancherà Locatelli, garantendo fisicità e qualità nella gestione del possesso.

Sulla trequarti, invece, si concentrano i principali dubbi. McKennie agirà centralmente come incursore, mentre Mbangula è favorito sulla sinistra. Il ballottaggio più discusso riguarda la fascia destra, dove Conceicao appare in vantaggio su Yildiz e Nico Gonzalez, con quest’ultimo ancora non al meglio della condizione. In attacco, il dubbio Kolo Muani-Vlahovic sembra risolversi a favore del serbo.

Yildiz, un’esclusione che fa discutere

L’ennesima esclusione di Yildiz non è passata inosservata tra i tifosi bianconeri. Il giovane talento turco, autore di prestazioni brillanti ogni volta che è stato chiamato in causa, continua a non trovare spazio dal primo minuto. Motta, pur riconoscendone le qualità, sembra preferire profili più esperti o funzionali al proprio sistema di gioco.

La scelta, però, solleva interrogativi: si tratta di una semplice gestione delle risorse o di una mancanza di fiducia? Quel che è certo è che, con la partita in bilico, Yildiz potrebbe ancora una volta essere la carta vincente da giocare a gara in corso. Un ruolo che, tuttavia, comincia a stare stretto a chi, come lui, ha dimostrato di meritare ben più di uno scampolo di partita. I tifosi sui social intanto non sono contenti della scelta, inneggiando il proprio numero 10.