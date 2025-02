Juventus: vicino il ritorno di Milik a sorpresa, i tempi di recupero

Gli ultimi sviluppi sul recupero di Arek Milik, l’attaccante polacco della Juventus, e le prospettive per il suo ritorno in campo.

La carriera di un calciatore professionista è spesso costellata da sfide impreviste, e Arkadiusz Milik, attaccante polacco della Juventus, non fa eccezione. Dopo un inizio promettente, la stagione 2024-2025 ha riservato a Milik ostacoli significativi che hanno messo alla prova la sua determinazione e resilienza.

Un infortunio che cambia le carte in tavola

Nel giugno 2024, durante una partita con la nazionale polacca, Milik ha subito un infortunio al ginocchio sinistro. Questo incidente lo ha escluso dalla partecipazione a Euro 2024, un duro colpo sia per il giocatore che per i tifosi. Nonostante un intervento chirurgico iniziale e un periodo di riabilitazione, il dolore persistente ha reso necessario un secondo intervento al menisco nell’ottobre dello stesso anno. I tempi di recupero, inizialmente stimati in circa 40 giorni, si sono prolungati oltre le aspettative, lasciando incerti i tempi di rientro in campo.

Un percorso di riabilitazione tra alti e bassi

Nel gennaio 2025, durante il processo di riabilitazione, Milik ha affrontato una nuova sfida: una ricaduta con un problema muscolare al polpaccio, probabilmente dovuto a un sovraccarico durante gli allenamenti. Questa complicazione ha ulteriormente ritardato il suo ritorno. Il 15 gennaio, presentandosi al JMedical per visite di controllo, Milik ha rassicurato i tifosi presenti con un semplice “Sto bene”. Successivamente, ha deciso di proseguire il percorso di recupero in Polonia, seguito da un preparatore atletico personale. Il programma di riabilitazione ha incluso esercizi di forza focalizzati sulla gamba sinistra e sessioni con il pallone, segnali positivi di una ripresa in corso.

Nonostante i progressi, definire una data precisa per il ritorno di Milik in campo rimane difficile. Con l’avvicinarsi di marzo, appare improbabile che l’attaccante possa contribuire significativamente in questa stagione. I tempi necessari per il completo recupero fisico, la reintegrazione nel gruppo e il raggiungimento della forma ottimale richiedono pazienza. La Juventus, nel frattempo, ha visto una riduzione degli impegni stagionali, complice l’uscita dalla Champions League, diminuendo ulteriormente le opportunità per un rientro tempestivo.

In conclusione, mentre Arek Milik continua a lavorare diligentemente per superare gli ostacoli fisici, il suo ritorno in campo potrebbe richiedere più tempo del previsto. La priorità resta la completa guarigione, garantendo che, al momento del rientro, Milik possa esprimere al meglio il suo potenziale, contribuendo in modo significativo alle future sfide della Juventus. Verso fine marzo il giocatore può essere pronto per il finale di campionato