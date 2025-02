Juventus, tre punti pesanti a Cagliari per la zona Champions

A Cagliari la Juventus porta a casa tre punti importanti per la classifica: quarto posto in solitaria e destino nelle mani dei bianconeri.

La Juventus prosegue il suo momento positivo e centra la quarta vittoria consecutiva in campionato, superando il Cagliari in trasferta con il risultato di 1-0. Il gol decisivo porta la firma di Dusan Vlahovic, bravo a sfruttare un errore difensivo degli avversari e a regalare tre punti preziosi alla squadra bianconera.

Grazie a questa vittoria, la Juventus consolida la propria posizione in classifica e continua la sua striscia positiva. Il successo permette ai bianconeri di mantenere saldo il quarto posto e di guardare con ottimismo alle prossime sfide.

Un primo tempo dominato dalla Juventus

I bianconeri iniziano la partita con grande intensità, cercando fin dai primi minuti di imporre il proprio gioco con un palleggio rapido e una manovra offensiva fluida. Dopo pochi istanti, Yildiz illumina la scena con una giocata elegante che porta al primo calcio d’angolo della gara (7′). Poco dopo, anche Gatti si spinge in avanti e guadagna un altro corner (9′).

Dopo una fase iniziale sotto controllo juventino, il Cagliari prova ad alzare la testa, ma la difesa bianconera è attenta e respinge ogni tentativo. Tuttavia, al minuto 13 arriva l’episodio chiave del match: un errore difensivo della squadra sarda permette a Dusan Vlahovic di trovarsi a tu per tu con Caprile. L’attaccante serbo mantiene la freddezza, salta il portiere e deposita la palla in rete, portando in vantaggio la Juventus.

I ragazzi di Thiago Motta non si accontentano e continuano a spingere. Al 21′, Yildiz prova la conclusione, ma Caprile si oppone con una parata decisiva. Poco dopo, anche Conceição impegna l’estremo difensore rossoblù con un tiro potente (24′). Il Cagliari cerca una reazione, ma fatica a trovare spazi concreti. La Juventus gestisce il possesso e sfiora il raddoppio con un altro tentativo di Yildiz, ma il primo tempo si chiude sul punteggio di 1-0 per i bianconeri.

Gestione e sofferenza nella ripresa

Il secondo tempo vede il Cagliari cercare di aumentare il ritmo per riequilibrare la gara. L’allenatore sardo decide di inserire Luvumbo al posto di Felici, e il nuovo entrato si fa subito notare con un’azione pericolosa sulla sinistra che porta a un calcio d’angolo (53′). La Juventus, però, risponde con un possesso palla ragionato, cercando di addormentare il gioco e controllare il vantaggio.

Con il passare dei minuti, il Cagliari cresce ma non riesce mai a impensierire seriamente Di Gregorio. La Juventus ha invece l’opportunità di chiudere la partita: al 78′, Vlahovic si trova in una posizione favorevole, ma Caprile si supera con un intervento decisivo. Pochi minuti dopo, il serbo sfiora ancora una volta il raddoppio, ma l’azione viene fermata per fuorigioco (81′).

Gli ultimi minuti sono di sofferenza per la squadra bianconera. Il Cagliari attacca con insistenza: al minuto 83, Coman va vicino al pareggio con un tiro che termina di poco fuori, mentre Viola prova dalla distanza nel recupero (91′), senza fortuna. La Juventus riesce a resistere agli ultimi assalti e a congelare il possesso negli istanti finali, con un’ultima conclusione di Yildiz bloccata da Caprile (93′).