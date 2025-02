Juventus: ecco quando recupera Cambiaso dall’infortunio

Juventus, Andrea Cambiaso si allena regolarmente dopo l’infortunio contro il Cagliari. Gli ultimi aggiornamenti.

La Juventus ha affrontato una serie di partite impegnative sia in campionato che in competizioni europee. Durante questi incontri, l’allenatore Thiago Motta ha dovuto gestire la rosa con attenzione, soprattutto a causa di infortuni che hanno colpito giocatori chiave. Uno degli episodi più discussi riguarda Andrea Cambiaso, il versatile esterno bianconero.

Gli episodi di Cagliari ed Eindhoven

Nel match di Serie A contro il Cagliari, la Juventus ha ottenuto una vittoria importante. Tuttavia, al 27° minuto del secondo tempo, Cambiaso è stato sostituito da Jonas Rouhi dopo aver accusato un sovraccarico nella zona pubica. Questo episodio ha sollevato preoccupazioni tra i tifosi riguardo alle sue condizioni fisiche.

Pochi giorni prima, durante la partita di Champions League contro il PSV Eindhoven, Cambiaso era stato chiamato in causa a freddo al 10° minuto, sostituendo l’infortunato Renato Veiga. Senza un adeguato riscaldamento, l’esterno della Nazionale ha mostrato segni di disagio, esprimendo il suo disappunto verso l’allenatore. Stremato, è stato poi sostituito al 91° minuto da Samuel Mbangula.

Le prossime mosse

Nonostante le recenti preoccupazioni, questa mattina alla Continassa, Andrea Cambiaso si è allenato regolarmente con il gruppo. Questo sviluppo positivo indica che potrebbe essere disponibile per il prossimo match di Coppa Italia contro l’Empoli, previsto per domani sera all’Allianz Stadium. Resta da vedere se Thiago Motta deciderà di schierarlo dal primo minuto o se preferirà preservarlo per la partita di Serie A contro l’Hellas Verona, in programma il 3 marzo.

Le condizioni di Andrea Cambiaso sembrano migliorare, offrendo alla Juventus una risorsa preziosa per i prossimi impegni.

Intanto chi può approfittare di questa situazione è Alberto Costa che potrebbe debuttare dal primo minuto in Coppa Italia domani contro l’Empoli come terzino destro. Alberto Costa è arrivato nel mercato di gennaio ma non ha ancora raccolto nessuna presenza in campionato ed è stato anche fuori lista Champions League.