Juventus, arriva il primo colpo: quasi fatta per Araujo

La Juventus accelera per Ronald Araujo: nuovi contatti con il Barcellona per il difensore uruguaiano. Tutti i dettagli.

La Juventus è pronta a rinforzare il proprio reparto difensivo in vista della sessione di mercato di gennaio, con il nome di Ronald Araujo che domina le attenzioni della dirigenza. Il difensore uruguaiano, attualmente in forza al Barcellona, è al centro di trattative che potrebbero concretizzarsi nelle prossime ore. L’interesse dei bianconeri è emerso già nelle scorse settimane, ma adesso i dialoghi tra le parti sembrano aver raggiunto una fase cruciale.

Araujo alla Juventus: ultimi metri

Secondo le ultime indiscrezioni, un nuovo contatto tra i due club è previsto a breve (già tra stasera e domani) per definire i dettagli dell’operazione. La Juventus, guidata da Thiago Motta, vede in Araujo il rinforzo ideale per migliorare stabilità e qualità difensiva in una stagione cruciale per il rilancio della squadra.

Dopo un lungo periodo di stop a causa di un infortunio, Ronald Araujo è tornato a disposizione del Barcellona, ma il suo futuro in blaugrana è incerto. La Juventus ha intensificato il pressing nelle ultime ore e sembra determinata a chiudere l’affare già a gennaio.

Il difensore uruguaiano, apprezzato per le sue qualità fisiche e tecniche, rappresenterebbe un valore aggiunto per la squadra di Thiago Motta, alla ricerca di un elemento capace di guidare la retroguardia con personalità. Fonti vicine alla trattativa riferiscono che l’operazione potrebbe includere un prestito con diritto di riscatto, soluzione che soddisferebbe entrambe le parti.

Perché Araujo è diventato l’obiettivo numero uno

Il profilo di Ronald Araujo risponde perfettamente alle esigenze della Juventus: giovane, esperto a livello internazionale e in grado di adattarsi a diversi moduli difensivi. Con la Serie A che si prepara a entrare nella sua fase decisiva, l’arrivo del centrale uruguaiano potrebbe rappresentare un punto di svolta per i bianconeri, sia in campionato che nelle competizioni europee visti i gravi infortuni di Bremer e Cabal, oltre la cessione prossima di Danilo.

Nonostante il forte legame tra Araujo e il Barcellona, le difficoltà economiche del club spagnolo e la volontà della Juventus di investire sul giocatore potrebbero accelerare i tempi. L’accordo definitivo potrebbe arrivare già entro la fine di questa settimana.

Ronald Araujo alla Juventus: un trasferimento che sembra sempre più vicino e che potrebbe cambiare gli equilibri della difesa bianconera sotto la guida di Thiago Motta.