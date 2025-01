Infermeria Juventus, la situazione in vista del derby

Juventus, situazione infortunati: dubbi su Vlahovic, Conceição e Cambiaso. Thiago Motta cerca soluzioni per il derby della Mole.

La Juventus si prepara ad affrontare il derby della Mole contro il Torino, una sfida cruciale per ritrovare la giusta direzione dopo la pesante sconfitta con il Milan. Oltre agli aspetti tecnici, gli occhi sono puntati sulla situazione in infermeria, che condiziona le scelte di Thiago Motta per il primo impegno di campionato del 2025. Tra infortuni e recuperi in corso, la formazione bianconera si trova ad affrontare una fase delicata.

Il derby contro il Torino sarà un banco di prova importante, soprattutto dopo il passo falso contro il Milan, che ha evidenziato diverse lacune sia tattiche che di rendimento. Thiago Motta sta monitorando attentamente le condizioni di Vlahovic e Conceição, entrambi impegnati in allenamenti personalizzati, mentre resta incerta anche la presenza di Andrea Cambiaso, ancora condizionato da problemi fisici. A queste situazioni si aggiunge l’assenza certa dei lungodegenti Bremer, Cabal e Milik.

Le condizioni dei giocatori restano un’incognita, e i prossimi giorni saranno decisivi per capire quali pedine chiave Thiago Motta potrà schierare in una sfida così delicata. Ecco i dettagli e le possibilità di recupero in vista del derby.

Vlahovic e Conceição: due dubbi importanti

Tra i giocatori sotto osservazione c’è Dusan Vlahovic, che al rientro dopo la sfida contro il Milan ha accusato un lieve affaticamento muscolare. Sebbene non si tratti di un problema serio, la sua presenza contro il Torino resta in dubbio. L’attaccante serbo ha svolto lavoro differenziato negli ultimi giorni, ma le sue condizioni verranno valutate con attenzione nelle prossime ore.

Un altro caso rilevante è quello di Francisco Conceição, che aveva saltato la Supercoppa a causa di un problema al flessore durante il riscaldamento. Anche per lui non sono state riscontrate lesioni gravi, ma il portoghese prosegue ad allenarsi a parte con il monitoraggio giornaliero per valutare se sarà pronto a scendere in campo nel derby.

Andrea Cambiaso: ancora in forse per un posto da titolare

Anche Andrea Cambiaso non è al 100%, l’esterno continua a lottare con i postumi dell’infortunio alla caviglia subito contro il Bologna. Nonostante qualche sporadica apparizione in campo, il giocatore non è riuscito a recuperare completamente, e i dolori persistenti lo costringono a lavorare con prudenza.

Attualmente, Weston McKennie, che ha giocato come terzino nelle ultime partite, sembra aver preso il suo posto nelle gerarchie. Non è da escludere che anche nel derby si prosegua con questa soluzione, in attesa che Cambiaso recuperi la forma ottimale.