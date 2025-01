Juventus, Kolo Muani è la priorità: contatti con il PSG

Primi contatti tra Juventus e PSG per Kolo Muani: i bianconeri accelerano per rinforzare l’attacco. Ecco i dettagli.

La Juventus si prepara a rafforzare il reparto offensivo in vista del mercato di gennaio, puntando sull’attaccante francese Randal Kolo Muani. Il giocatore del Paris Saint-Germain, classe 1998, sembra ormai ai margini del progetto di Luis Enrique e potrebbe rappresentare un’opportunità per il club bianconero, che sta lavorando attivamente per portarlo a Torino.

L’interesse dei bianconeri per l’attaccante francese è legato non solo alle sue grandi capacità tecniche, ma anche alla necessità di offrire a Thiago Motta una valida alternativa a Dusan Vlahovic, attualmente l’unico attaccante a disposizione, soprattutto considerando il lungo infortunio di Arek Milik.

La strategia della Juventus per il trasferimento

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, sta lavorando a un accordo che preveda un prestito gratuito senza obbligo di riscatto. Questa formula consentirebbe alla Juventus di valutare l’impatto del giocatore senza assumersi un rischio economico immediato.

Tuttavia, l’ingaggio netto da 5 milioni di euro rimane un ostacolo significativo. La disponibilità del PSG a contribuire al pagamento dello stipendio potrebbe rivelarsi cruciale per il buon esito della trattativa.

Contatti tra Juventus e PSG per Kolo Muani

Negli ultimi giorni, la dirigenza della Juventus ha intensificato i contatti con il Paris Saint-Germain e l’entourage del giocatore. Randal Kolo Muani, con sole 14 presenze stagionali, 2 gol e un totale di 453 minuti giocati, non rientra più nei piani del club parigino, un fattore che rende più concreta una sua partenza. Nonostante il suo elevato ingaggio, il PSG potrebbe facilitare il trasferimento accettando di coprirne una parte.

Le alternative in attacco

Sebbene Kolo Muani rappresenti la priorità, la Juventus sta monitorando altre opzioni per rinforzare l’attacco. Tra i nomi sul tavolo ci sono Joshua Zirkzee, attualmente al Manchester United, e Niclas Füllkrug, attaccante del West Ham Utd. Entrambi i giocatori offrono profili interessanti e potrebbero rappresentare valide alternative nel caso in cui l’affare con il PSG non si concretizzasse.