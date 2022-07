I bianconeri hanno detto addio al centrocampista gallese ma per inseguire il sogno della dirigenza serve un’altra cessione.

Il piano della Juventus per il centrocampo è piuttosto chiaro: fare uscire Aaron Ramsey ed Arthur per poi acquistare Leandro Paredes dal Paris Saint Germain. Per il gallese è stato trovato l’accordo per la rescissione e quindi è ufficialmente libero, per il brasiliano ci sono alcune richieste provenienti dalla Liga spagnola.

Si è fatto vivo il Valencia che lo chiede in prestito in maniera molto insistente ma non c’è accordo sull’ingaggio elevato; il sogno del mediano sarebbe tornare al Barcellona ma questa ipotesi è ancora più complicata rispetto a quella della squadra di Gattuso. I catalani dovrebbero solamente cedere Frenkie De Jong al Manchester United per far spazio ad Arthur perché nel frattempo Miralem Pjanic sta conquistando faticosamente la stima di Xavi. Insomma non è semplice trovare per la Juventus la soluzione al puzzle.

