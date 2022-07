Il Milan ha battuto 5-0 il Wolfsberger e l’attaccante esterno Junior Messias ha fatto i complimenti ai suoi compagni.

Sky Sport ha intervistato Junior Messias che ha indicato come procede la preparazione della sua squadra elogiando i nuovi arrivati. “Iniziamo a prendere il passo giusto. Non siamo al massimo come è normale in questo periodo ma cerchiamo di migliorare ogni giorno. È importante arrivare a inizio campionato stando bene“.

Stefano Pioli

“Sono contento, sono andato in Brasile con la famiglia. Vincere il campionato ha sempre un sapore diverso. Ora dobbiamo continuare a vincere e io voglio fare meglio dell’anno scorso. Già l’anno scorso abbiamo fatto bene in Europa, abbiamo fatto un grande girone e non era facile. Ora bisogna fare meglio. Origi e gli altri si sono integrati bene. Adli è un grande giocatore e come gruppo siamo già uniti”.

