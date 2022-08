Mancano solo i dettagli per l’accordo che sancirà il trasferimento dell’esterno Kostic alla corte di Allegri alla Juventus.

Pochi, pochissimi dettagli tra la Juventus e l’Eintracht Francoforte per il trasferimento di Filip Kostic alla corte di Max Allegri. Si gioca tutto in pochi milioni, la richiesta alta della squadra tedesca è di 20 milioni di euro. I bianconeri spingono per 10 milioni più vari bonus per arrivare ad un accordo. La sensazione è che si vada incontro alle richieste della squadra vincitrice dell’ultima Europa League.

La Juve ha già un accordo da oltre 2 milioni e mezzo di euro con l’esterno sinistro serbo. Il discorso ora si sposta su quando possa arrivare la definitiva fumata bianca, il problema è che la squadra tedesca ha la finale di Supercoppa Europea contro il Real Madrid. Finale dove vorrebbe schierare lo stesso esterno serbo prima di lasciarlo andare, di contro Allegri chiede l’immediato arrivo per via dell’inizio del campionato con gli esterni veramente contati. Infatti Kean è squalificato, Chiesa ne avrà ancora per due mesi.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG