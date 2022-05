La Juventus ha deciso di ridisegnare totalmente il suo attacco, nessun rinnovo nemmeno per Federico Bernardeschi.

La decisione è arrivata, Federico Bernardeschi lascia la Juventus dopo la partita contro la Fiorentina. Il contratto non verrà rinnovato e il calciatore andrà a parametro 0. La notizia era già nell’aria da mesi, dopo Dybala, un altro calciatore offensivo lascia i bianconeri. La decisione arriva dopo il mancato accordo a cifre molto più basse e senza che la società bianconera decidesse di andare nemmeno vicino alle richieste del calciatore.

L’esterno offensivo si trova una offerta della Lazio e l’occhio vigile anche di Marotta per l’Inter sulla situazione. Dall’estero potrebbe arrivare una offerta per l’ala ex proprio Fiorentina e tra poco anche la Juventus. Bernardeschi era arrivato nell’estate del 2017, senza mai convincere pienamente non ha lasciato il segno in squadra per il talento e qualità che mostrava alla viola. La Juventus con molta probabilità potrebbe salutare anche Morata per ridisegnare un reparto offensivo completamente nuovo.

