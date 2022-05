Il centrocampista dell’Inter Arturo Vidal molto probabilmente lascerà l’Italia e l’Europa al termine di questa stagione.

Domenica sarà l’ultima gara in maglia interista per Arturo Vidal, se scenderà in campo; ne è convinta la stampa cilena e precisamente Las Ultimas Noticias che riporta un virgolettato in cui il centrocampista si dice sicuro di non restare a Milano. L’ex Barcellona nel frattempo su Instagram ha pubblicato un sondaggio: meglio il Colo Colo o il Flamengo come prossima squadra?

Inter Coppa

L’Inter risparmierà l’ingaggio pesante del suo ultimo anno di contratto, il prossimo; da vedere se ci sarà una buonuscita o meno. Vidal all’Inter non è mai riuscito a tornare i fasti a cui aveva abituato a Torino anche se nelle due gare di Champions League contro il Liverpool in questa stagione aveva ben figurato; il cileno sembra diretto verso il Sudamerica nella prossima stagione.

