In difesa la Juventus vuole fare un centrale difensivo, Gabriel dell’Arsenal è un nome importante. Rugani può andare via.

La Juventus vuole un nuovo centrale difensivo, l’uscita di Chiellini unita all’età di Leonardo Bonucci e l’inadeguatezza di Rugani chiamano ad una nuova entrata nel pacchetto arretrato bianconero. Max Allegri vuole un centrale da affiancare a De Ligt, un semi titolare da alternare a Bonucci. Gabriel dell’Arsenal è il nome che più stuzzica la dirigenza bianconera, ma il prezzo è superiore ai 30 milioni di euro e serve una trattativa seria magari con l’inserimento di Arthur nella trattativa può diventare più semplice. Occhi anche su Romagnoli a parametro 0.

Detto di Gabriel, spunta il nodo Rugani. Allegri non si fa quasi più del centrale difensivo che dopo una bella prima parte di campionato, nella seconda parte è stato uno dei peggiori con errori gravi nel ritorno di Champions League contro il Villarreal, errore in finale di Supercoppa Italiana. Il nome di Gatti, miglior centrale della Serie B, acquistato dal Frosinone potrebbe essere quello giusto per completare il pacchetto difensivo. Ovviamente previa cessione dello stesso Rugani, con la Lazio interessata.

