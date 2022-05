La Juventus non ha più problemi di classifica in campionato e pensa già al mercato in vista della prossima stagione.

Sono principalmente 3 gli oggetti del desiderio della Juventus in questa fase: Angel Di Maria, Paul Pogba ed Ivan Perisic. Si tratta di 3 potenziali svincolati anche se dagli ingaggi molto pesanti: Sky Sport ha aggiornato la situazione.

L’argentino vorrebbe giocare ancora un anno in Europa, difficile che si trovi un accordo col PSG e quindi i bianconeri sembrerebbero in vantaggio; anche il francese è conteso dalle stesse due squadre coi francesi che indubbiamente possono offrire più in termini di stipendio. Sul croato infine offerte non ne sono state ancora fatte, l’esterno ha in programma un summit con l’Inter probabilmente la prossima settimana: se questo andrà male, la Juventus cercherà di accontentarlo, ma anche qui ci sono richieste elevate, seppur non a livello di Pogba.

