Juventus, blitz di Giuntoli a Londra per chiudere Veiga

Giuntoli vola a Londra per Renato Veiga: contatti intensi con il Chelsea, ma resta da trovare un accordo sul prezzo e sulla formula.

Il mercato invernale della Juventus entra nel vivo, con la necessità di rinforzare il reparto difensivo come priorità assoluta. La società bianconera, sotto la guida di Cristiano Giuntoli, lavora intensamente per portare a Torino almeno due nuovi innesti. Uno dei nomi più caldi è quello di Renato Veiga, giovane talento del Chelsea, per il quale i contatti stanno diventando sempre più frequenti.

Giuntoli a Londra per Veiga: la Juventus vuole accelerare

Nelle ultime ore, Giuntoli si è recato a Londra per incontrare i dirigenti del Chelsea e discutere del possibile trasferimento di Renato Veiga. Il difensore portoghese, classe 2003, è considerato una pedina ideale per il progetto bianconero grazie alla sua versatilità e ai margini di crescita.

Tuttavia, la concorrenza è forte: Borussia Dortmund, Marsiglia, Stoccarda e Napoli seguono con interesse il giocatore, aumentando la pressione su un eventuale accordo.

Le richieste del Chelsea e la strategia della Juventus

La Juventus punta a ottenere Veiga in prestito con diritto di riscatto, una formula che permetterebbe di valutare meglio il talento del giocatore prima di un investimento definitivo. Tuttavia, il Chelsea sembra preferire una cessione a titolo definitivo e non intende svendere il suo giovane difensore. Acquistato in estate per 14 milioni di euro, Veiga ha attirato l’attenzione grazie al suo potenziale e alle sue qualità tecniche.

I Blues valutano il giocatore oltre i 20 milioni di euro, una cifra che potrebbe rappresentare un ostacolo per i bianconeri, ma le trattative rimangono apertissime. La Juventus è determinata a trovare un’intesa e si lavora per avvicinare le posizioni tra domanda e offerta.