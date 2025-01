Asse Juventus-City sul mercato: cosa filtra su Cambiaso e Douglas Luiz

Il Manchester City segue da vicino Cambiaso e Douglas Luiz: aggiornamenti sulle possibili mosse di mercato e le strategie della Juventus.

Il Manchester City ha messo gli occhi su Andrea Cambiaso, terzino classe 2000 della Juventus, mentre prosegue il suo interesse per il mediano brasiliano Douglas Luiz. Due trattative indipendenti, ma che potrebbero avere un impatto significativo sul mercato bianconero.

Cambiaso resta una priorità per Guardiola, ma la valutazione elevata potrebbe rappresentare un ostacolo. Per quanto riguarda Douglas Luiz, le richieste bianconere di un obbligo di riscatto sembrano complicare ulteriormente l’affare. Ecco la situazione.

Cambiaso: Guardiola lo vuole, ma la Juventus resiste

Andrea Cambiaso è al centro di una complessa trattativa tra Juventus e Manchester City. Nonostante l’interesse concreto dei campioni d’Inghilterra e l’apprezzamento di Pep Guardiola, un’offerta ufficiale non è ancora arrivata. Secondo le indiscrezioni, il City sarebbe pronto a investire fino a 60 milioni di euro per il giocatore, ma la Juventus rimane ferma nella sua valutazione, che si aggira intorno agli 80 milioni di euro.

Thiago Motta, che ha avuto Cambiaso sotto la sua guida a Bologna, è rimasto sorpreso dall’interesse del City e considera il terzino una pedina fondamentale per il progetto bianconero.

Dal canto suo, Cambiaso è lusingato dalla possibilità di giocare in Premier League, di lavorare con Guardiola e di ottenere un contratto quinquennale con opzione per un sesto anno. Il suo stipendio attuale di 2,5 milioni di euro potrebbe essere quasi triplicato, raggiungendo i 6 milioni a stagione. Il giocatore accetterebbe il trasferimento, ma non spinge per partire, lasciando che la trattativa tra i club segua il proprio corso.

Douglas Luiz: un nome caldo per il centrocampo del City

Parallelamente, il Manchester City guarda a Douglas Luiz per rinforzare il centrocampo. L’infortunio di Rodri ha creato un vuoto importante, e Guardiola vede nel brasiliano un possibile sostituto. Tuttavia, la trattativa per Luiz segue binari separati rispetto a quella per Cambiaso.

La Juventus, per evitare una minusvalenza, accetterebbe offerte pari almeno ai 28 milioni di euro investiti in estate. I bianconeri aprono a una cessione definitiva o a un prestito con obbligo di riscatto, mentre il City preferirebbe un prestito con diritto, posticipando una decisione sull’acquisto al termine della stagione.

Secondo The Athletic, il City non è l’unico club interessato a Luiz: anche il Nottingham Forest sta monitorando il giocatore, aggiungendo ulteriore competizione alla trattativa.