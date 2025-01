Champions League, ecco dove vedere Brugge-Juventus in tv

La Juventus si prepara a riprendere il cammino in Champions League affrontando il Club Brugge in una gara cruciale della fase a girone unico. Il match, valido come penultima giornata, rappresenta un passaggio fondamentale per le ambizioni europee dei bianconeri, che si trovano attualmente in piena zona playoff con 11 punti conquistati in sei partite. La recente vittoria contro il Manchester City ha riaperto anche la possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi, piazzandosi tra le prime otto in classifica. Un obiettivo complicato, ma non ancora fuori portata.

Il Club Brugge segue la Juventus a un solo punto di distanza, rendendo la sfida di martedì una vera battaglia per consolidare il piazzamento nella zona playoff.

Le probabili formazioni: Motta punta sulla rotazione

Thiago Motta può sorridere grazie ai recuperi di Conceição, Yildiz e McKennie, tutti disponibili nonostante gli acciacchi riportati contro il Milan. Il tecnico bianconero dovrebbe apportare alcune modifiche rispetto alla formazione vista in campionato, sia in difesa che a centrocampo e in attacco. La Juventus scenderà in campo con un modulo 4-2-3-1, speculare a quello del Brugge.

Club Brugge (4-2-3-1): Jackers; Sabbe, Mechele, Ordonez, De Cuiyper; Jashari, Onyedika; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutgla.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Douglas Luiz; Weah, Koopmeiners, Mbangula; Nico.

Probabilmente partirà ancora dalla panchina Dusan Vlahovic, che già contro il Milan non è stato schierato per scelta tecnica come dichiarato ieri dal tecnico bianconero nella conferenza stampa prepartita.

Dove vedere Brugge-Juventus in tv e streaming

I tifosi bianconeri potranno seguire il match in esclusiva su Sky o NOW. La partita sarà trasmessa questa sera alle ore 21:00 sui canali Sky Sport Uno (numero 201 sul satellite) e Sky Sport (numero 252). Per chi preferisce lo streaming, il match sarà disponibile su Sky Go o NOW, offrendo diverse opzioni per non perdersi questa importante sfida europea.